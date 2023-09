L. Fontana, i Parlamenti G7 seguano Africa e Mediterraneo

EMBED START Image {id: "editor_0"} Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l?nformativa urgente del ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare Nello Musumeci nell'Aula della Camera dei Deputati sugli incendi in Sicilia e all'aeroporto di Catania Roma, 27 luglio 2023.

ANSA/FABIO CIMAGLIA EMBED END Image {id: "editor_0"} Incontro bilaterale a Tokyo tra il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e la Presidente dell'Assemblea Nazionale di Francia, Yaël Braun-Pivet, in occasione della 21ma Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Parlamenti del G7. Dopo aver richiamato l'importanza del Trattato del Quirinale e auspicato il rafforzamento della cooperazione parlamentare, il Presidente Fontana ha sottolineato la necessità di alzare il livello di attenzione dei Parlamenti del G7 su quanto sta avvenendo in Africa, non solo in termini di immigrazione ma anche in riferimento ai colpi di Stato avvenuti in Niger e in Gabon, e di cooperare per favorire la stabilità del Mediterraneo.

In proposito, il Presidente Fontana ha annunciato la presentazione di un emendamento alla dichiarazione finale.





