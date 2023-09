G20: Meloni domani a Delhi, interverrà in due sessioni tematiche

Attesa domani in mattinata a New Delhi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come gli altri leader, terrà due interventi al G20 in programma nel fine settimana nella capitale indiana.

L'agenda del vertice prevede tre sessioni tematiche, una sabato mattina, intitolata One Earth, una sabato pomeriggio, One Family, e una domenica mattina, One Future. La premier parlerà nella prima, dedicata a clima, energia, ambiente e sviluppo sostenibile, e nella terza sessione, in cui si dibatterà di transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali e intelligenza artificiale (tema discusso anche al G7 a Hiroshima). Per l'Italia, sottolineano fonti diplomatiche, è importante sviluppare meccanismi di governance globale, che assicurino la centralità della persona e il rispetto di standard etici, evitando che un uso distorto delle nuove tecnologie abbia un impatto negativo sul mondo del lavoro.



