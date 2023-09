Biden vuole aumentare plafond prestiti Fmi, Banca Mondiale

Joe Biden lancerà al G20 una proposta per i Paesi in via di sviluppo e a reddito medio che aumenterebbe il potere di prestito della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale di circa 200 miliardi di dollari.

Lo riferiscono fonti della Casa Bianca riportate dai media Usa, secondo cui si tratta di un tentativo di offrire un'alternativa significativa, anche se più piccola, alla nuova Via della Seta, il maxi piano infrastrutturale che gli Stati Uniti vedono come un cavallo di Troia per uno sviluppo regionale e una espansione militare guidati dalla Cina.



