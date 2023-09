Ucraina: esplosioni a Kiev, allarme in tutte le regioni

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev, secondo i media locali.

L'allarme antiaereo è scattato in queste ore in tutte le regioni del Paese.

Kiev è stata attaccata con missili cruise e balistici, secondo quanto afferma l'amministrazione militare della città in un post su Telegram. La stessa fonte specifica che le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti gli obiettivi nemici che si muovevano verso la capitale ucraina e che finora non sono state registrate vittime o danni rilevanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA