Borsa: l'Europa chiude in calo, attesa per mosse Fed e Bce

Chiusura in calo per le principali Borse europee con lo sguardo alle banche centrali. Ad incidere i deludenti dati tedeschi e l'aumento dei prezzi del petrolio che hanno riacceso le preoccupazioni sulla crescita economica e l'inflazione.

L'attesa è rivolta al Beige Book che potrebbe dare indicazioni sulle prossime mosse della Fed con molti trader che scommettono su un nuovo rialzo dei tassi.

Oltre Milano (-1,54%) archivia la seduta in decisa flessione Parigi (Cac -0,84% a 7.194 punti). Più contenute Francoforte (Dax -0,19% a 15.741 punti) e Londra (Ftse 100 -0,16% a 7.426 punti) .



