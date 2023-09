È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere 'Parco Verde' di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad "Alto Impatto" che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine che stanno eseguendo numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.





