Rallenta l'Eurozona, Pmi composito scende a 46,7

L'indice Hcob Pmi della produzione composita dell'Eurozona elaborato da S&P Global, calcolato in base alla media ponderata degli indici della manifattura e dei servizi, è sceso ad agosto a 46,7 da 48,6 di luglio. Il dato segnala il terzo mese consecutivo di contrazione della produzione ed il maggior calo da novembre 2020. Escludendo il periodo di pandemia, l'attività è "crollata ai minimi da marzo 2013", evidenzia S&P Global.

L'indice Hcob Pmi dei servizi è sceso al di sotto della soglia di 50, posizionandosi su 47,9 rispetto a 50,9 di luglio ed indicando la prima contrazione dell'attività da dicembre 2022.

Il dato relativo ai servizi in Italia si attesta è scivolato al di sotto della soglia di 50, posizionandosi su 49,8, inferiore alle stime degli analisti che prevedevano 50,4, ed in calo rispetto a 51,5 di luglio. Si tratta della prima contrazione dell'anno. In flessione anche il dato relativo alla Germania con il Pmi servizi che si attesta a 47,3, rispetto a 52,3 di luglio.



