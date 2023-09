Francia: 'in 300 con la abaya al primo giorno di scuola'

Al primo giorno di scuola in Francia, circa 300 allieve si sono presentate vestite con la "abaya", la veste non religiosa ma "raccomandata" dai fondamentalisti islamici che copre tutto il corpo. Sono state 67 quelle che hanno rifiutato di togliere l'abito che il governo ha vietato da quest'anno in classe. Lo ha detto il ministro dell'Educazione nazionale francese, Gabriel Attal, parlando a BFM-TV.

"Ci sono ragazze che si sono presentate in abaya ieri a scuola, credo che fossero poco meno di 300", ha detto Attal.

"Una grandissima maggioranza si è conformata al divieto - ha detto Attal - 67 non hanno accettato" di togliere la abaya e "sono tornate a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA