La Borsa di Tokyo avvia la seduta invariata, orfana delle indicazioni dai mercati azionari statunitensi chiusi ieri per il giorno di festività nazionale del Labour Day.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna quota 32.936,21 (-0,01%), in attesa della decisione della Fed sui tassi d'interesse questa settimana. Sul fronte valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro a 146,60 e sull'euro a un livello di 158,10.



