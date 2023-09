La Procura federale belga questa mattina ha chiesto l'ergastolo per Salah Abdeslam, riconosciuto colpevole, in qualità di co-responsabile, di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico durante gli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016. La procura belga ha inoltre chiesto la condanna all'ergastolo per Mohamed Abrini per la sua partecipazione agli stessi attentati.



