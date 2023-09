Mare sempre più violato, 19.530 reati ambientali nel 2022

Cemento illegale, inquinamento e maladepurazione, pesca di frodo mettono sotto scacco il mare italiano e le aree costiere. Sono 19.530 reati ambientali accertati nel 2022 lungo le coste italiane, il 3,2% in più rispetto al 2021, mentre gli illeciti amministrativi, 44.444, sono cresciuti del 13,1%. Il nuovo report Mare Monstrum 2023 di Legambiente indica che oltre un milione di controlli delle Capitanerie di porto e delle forze dell'ordine hanno accertato, tra reati e illeciti amministrativi, 8,7 infrazioni per ogni km di costa (erano state 7,5 nel 2021), una ogni 115 metri.

L'associazione avanza 8 proposte per rafforzare la tutela.





