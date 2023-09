L'Italbasket ha conquistato l'accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine battendo Portorico 73-57.

Un quarto di finale iridato mancava all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in cui scese in campo anche l'attuale coach azzurro Gianmarco Pozzecco.



