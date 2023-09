Mosca, abbattuti droni ucraini nella regione di Belgorod

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che le forze difesa aerea del Paese hanno abbattuto ieri sera un drone ucraino nella regione di Belgorod, e questa mattina due droni senza pilota. Lo riporta la Tass.

"Verso le 23.00 ora di Mosca (le 22:00 in Italia) dell'1 settembre, un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico sul territorio della Federazione Russa con un velivolo senza pilota è stato fermato. L'Uav (drone, ndr) ucraino è stato intercettato sul territorio della regione di Belgorod", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Successivamente, "la mattina del 2 settembre, un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico utilizzando velivoli senza pilota sul territorio russo è stato impedito - si legge in un comunicato -. Due velivoli senza pilota ucraini sono stati intercettati sopra il territorio della regione di Belgorod".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA