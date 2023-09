E' morto l'uomo d'affari egiziano Mohammed al-Fayed

È morto l'uomo d'affari egiziano Mohammed Al-Fayed. Aveva 94 anni. La notizia è stata diffusa dal Fulham Football club, di cui era stato proprietario fino al 2013.

"Tutti al Fulham sono stati incredibilmente rattristati nell'apprendere della morte del nostro ex proprietario e presidente, Mohamed Al Fayed.

Abbiamo un debito di gratitudine con Mohamed per quello che ha fatto per il nostro Club, e i nostri pensieri ora vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento così triste" si legge sulla pagina di X del club.

"La signora Al-Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato diffuso dalla squadra di calcio di cui era proprietario, il Fulham FC.



