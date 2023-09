Calderone, oltre diecimila le domande a piattaforma Siisl

"Sono già oltre diecimila, in base al dato delle 9 di stamattina, le domande presentate alla Siisl, la nuova piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a Villa San Giovanni a margine del convegno dell'ECR Party Culture Weekend. "Questo vuol dire - ha aggiunto - che la procedura sta funzionando. Per noi è un obiettivo importante perché, al di là di quelle che sono le soluzioni procedurali, il nostro obiettivo é quello di creare un ambiente nel quale tutti i soggetti che hanno competenze nel mondo del lavoro conferiscano i loro dati all'interno della piattaforma".



