Zelensky, presidenza italiana G7 porterà soluzioni forti

"L'Italia ci ha supportato nella difesa, in particolare con un sistema di difesa aerea molto importante. il potente SAMP/T. L'Italia ci ha sostenuto politicamente, in particolare nell'Ue, ha sostenuto il nostro status di candidato. L'Italia ci ha sostenuto con garanzie di sicurezza, in particolare ha firmato una dichiarazione sull'Ucraina insieme all'intero G7. L'anno prossimo sarà la volta della presidenza italiana del 'Gruppo dei Sette'. E non ho dubbi che porterà soluzioni forti non solo per la nostra sicurezza comune, non solo per tutta l'Europa, ma anche a livello globale". Lo scrive Volodymyr Zelensky su Telegram.





