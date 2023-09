Zelensky, Mosca dimostra debolezza creando caos in Africa

"Vediamo chiaramente chi è il nemico.

Non c'è forza dall'altra parte del fronte, stanno solo commettendo crimini contro l'umanità, il mondo vede tutto questo. Chi vede forza in un missile lanciato contro un aereo che sta volando in assoluta pace, chi vede forza in un leader che deve muoversi nel suo stesso Paese in un mezzo blindato? Vediamo la debolezza, non forza, anche quando stanno cercando di creare caos in Africa. Non stanno dimostrando di essere forti, ma di distrarre il mondo. Il terrore non significa forza". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti.



