Pil: Conte (M5s), Meloni raccoglie quello che semina

"Oggi Meloni raccoglie quello che ha seminato in tutti questi mesi a Palazzo Chigi con il cappello in mano di fronte ai falchi dell'austerità". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte commentando i dati sul Pil.

"Due consigli non richiesti a Giorgia Meloni - aggiunge nel post - smettere di dare sempre la colpa a qualcun altro e, piuttosto, rimboccarsi le maniche per rimediare ai propri errori. Fino ad oggi si è vantata per la crescita del Pil, che in realtà è letteralmente crollato a causa dell'inerzia e dell'incapacità del Governo, che sta dilapidando l'eredità di crescita di quasi l'11% nel biennio 2021-2022".



