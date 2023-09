Facebook e Instagram potrebbero introdurre account a pagamento senza pubblicità in Europa. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'iniziativa di Meta punta a rispondere allo scrutinio delle autorità europee. Con gli abbonamenti infatti non si vedrà la pubblicità, offrendo così ai clienti un'alternativa al servizio basato sugli spot che si affida all'analisi dei dati dei singoli.



