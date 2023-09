Mattarella, sfide complesse, migliorare i trattati Ue

"Le sfide di fronte alle quali ci troviamo sono sempre più complesse. Sarebbe una fuga dalla realtà ignorare le problematiche presenti nell'agenda mondiale.

La Conferenza sul futuro dell'Europa ha aperto il cantiere di una riforma che dovrà inevitabilmente migliorare i Trattati vigenti". Lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio in occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"Non possiamo che augurarci che la prossima Legislatura europea porti nuova energia, anche grazie all'impulso del Parlamento europeo e del mandato popolare che gli verrà rinnovato. La storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute", aggiunge il presidente della Repubblica.



