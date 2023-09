Mattarella, nessun Paese Ue pensi a un futuro separato

"Nessun Paese del Continente - neppure i maggiori per dimensioni o reddito - può pensare a un futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla realtà e, prima ancora di un'illusione, un atto controproducente. Sarebbe una fuga dalla realtà ignorare le problematiche dell'agenda mondiale. Va rafforzata la capacità dell'Ue di essere un interlocutore politico globale". Così Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"L'Europa è il quadro entro il quale si costruisce il nostro avvenire - scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella - con le lacune che accompagnano il processo di integrazione europea, fattore che trasforma e plasma anche il nostro modello sociale.

Pace e sicurezza, così come crescita e benessere dei popoli, passano attraverso la capacità dell'Unione europea di rappresentare un fattore di stabilità e attrazione per chi crede nei valori della libertà, dell'indipendenza, della democrazia".





