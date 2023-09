Kiev,sventati diversi piani di Mosca per uccidere Zelensky

Mosca ha messo a punto invano "diversi" piani per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto il capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, come riporta Rbc-Ucraina.

"Diverse volte hanno preparato seriamente alcune operazioni.

Molto seriamente - ha affermato Budanov -. Hanno pianificato attentamente l'omicidio e svolto attività preparatorie. Alla fine, si può vedere che i servizi ucraini stanno lavorando abbastanza efficacemente, perché questo non è successo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA