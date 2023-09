Hit parade, Tedua in vetta per l'undicesima settimana

Per l'undicesima settimana La Divina Commedia di Tedua è ancora primo nella classifica Fimi, unico artista ad aver ottenuto questo risultato nel 2023. Sul podio anche Il coraggio dei bambini-Atto II di Geolier che, alla 34/a settimana dall'uscita, risale di un posto e 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, che slitta terzo. Sale di una posizione - al quarto posto - l'inossidabile Fake News di Pinguini tattici nucleari mentre scivola di un gradino Utopia del rapper e produttore Travis Scott, protagonista del contestato concerto dell'estate al Circo Massimo a Roma.

Stabili tutte le altre posizioni della top ten: sesto Lazza con Sirio, il più longevo in top ten con le sue 73 settimane di permanenza, poi c'è settimo Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia. In ottava piazza il rapper milanese Artie 5ive con Aspettando la bella vita. Chiudono Shiva con Santana Season e Blanco con Innamorato. Tra i singoli, ovviamente svetta Italodisco dei The Kolors tormentone senza rivali dell'estate 2023. Nella classifica dei vinili la ristampa di Ok computer dei Radiohead che si posiziona davanti a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.



