"Nelle ultime 72 ore abbiamo visto alcuni notevoli progressi da parte dell'esercito ucraino nella sua controffensiva, in particolare a sud nella zona di Zaporizhzhia": lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA