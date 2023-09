Borsa: Asia tiene con l'industria cinese, Tokyo positiva

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in tenuta dopo l'indice Pmi manifatturiero della Cina inaspettatamente positivo in agosto.

La Borsa di Hong Kong è sospesa per il passaggio del tifone Saola mentre Tokyo si avvia alla chiusura in rialzo dello 0,3% nell'indice Nikkei 225, con i listini di Shanghai e Shenhzen che si muovono sulla stessa linea.

L'attesa degli operatori sembra concentrata sui dati del mercato del lavoro negli Usa, con Seul che sta concludendo in rialzo dello 0,3% e Sidney in ribasso speculare dello 0,3%.

Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei.



