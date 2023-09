A2a, servono 48 miliardi in 10 anni per l'emergenza idrica

All'Italia serve un pacchetto d'investimenti da 48 miliardi in dieci anni per superare l'emergenza idrica, recuperare acqua per le esigenze di famiglie, agricoltura, industria, idroelettrico. Emerge da uno studio realizzato da The European House-Ambrosetti con A2A, presentato a Cernobbio. "Il 2022 è stato un anno tremendo, con minore acqua negli ultimi 60 anni. Ed è un trend che continua", dice l'ad di A2a, Renato Mazzoncini. La siccità record ha ridotto la disponibilità di risorsa idrica naturale di 36 miliardi di metri cubi (-31% sul 2021) un volume comparabile a 60 volte il Lago Trasimeno



