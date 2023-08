Us Open: impresa del cinese Zhang, elimina il n.5 al mondo Ruud

Casper Ruud, n.5 del tennis al mondo e finalista lo scorso anno agli Us Open, è stato eliminato al secondo turno a Flushing Meadows dal cinese Zhizhen Zhang, 67mo della classifica Atp.

Il 24enne norvegese è stato battuto in cinque set, col punteggio di 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2. Primo cinese a superare un giocatore tra i primi cinque del ranking, il 26enne Zhang affronterà ora l'australiano Rinky Hijikata (110°) per un posto agli ottavi di finale del torneo del Grande slam.



