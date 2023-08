Schnabel, 'le prospettive restano altamente incerte'

"Dopo oltre un anno di significativa stretta monetaria, le prospettive per l'area euro rimangono altamente incerte. L'attività si è visibilmente attenuata e gli indicatori segnalano una debolezza in vista. Rimangono però importanti sacche di resilienza, soprattutto nel mercato del lavoro": lo afferma Isabel Schnabel, membro del board esecutivo della Bce, aprendo la conferenza sull'inflazione organizzata assieme alla Fed.

Schnabel ha spiegato che "l'inflazione complessiva è scesa", ma "le pressioni di fondo sui prezzi rimangono ostinatamente elevate, con i fattori interni che ora rappresentano i principali motori dell'inflazione nell'area euro. Pertanto, una politica monetaria sufficientemente restrittiva è fondamentale per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA