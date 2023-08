Musk vuole introdurre le chiamate video e audio su X

Elon Musk vuole introdurre chiamate video e audio su X, in quello che è un nuovo passo per ampliare la piattaforma che aspira a diventare una 'app per tutto'. Secondo il miliardario infatti X dovrebbe essere simile a WeChat e offrire dall'esperienza social media ai videogiochi passando per la finanza.

L'indiscrezione arriva mentre in libreria appare la sua biografia, scritta da Walter Isaacson, nella quale si parla dell'acquisizione del social network. "Quello di cui Twitter ha bisogno è un drago sputafuoco", disse il 31 marzo 2022 durante una cena con l'allora amministratore delegato Parag Agrawal, quando era appena emerso che il miliardario aveva acquistato azioni della piattaforma. L'ipotesi di acquistare la società che cinguetta non era ancora nell'aria: Musk voleva agire dall'esterno per dar vita al suo sogno, ovvero creare quella X.com che da decenni cercava di realizzare. Pochi giorni dopo, nel suo modo "impetuoso e irriverente", il patron di Tesla decise però di cambiare passo: per cambiare la piattaforma c'era bisogno di qualcosa di drastico come acquistare Twitter.



