Kuleba, 'chi critica controffensiva dovrebbe stare zitto'

- TOLEDO, 31 AGO - I critici della controffensiva ucraina dovrebbero "stare zitti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a margine della riunione ministeriale dell'Unione europea tenutasi a Toledo, in Spagna.

"Criticare la lentezza della controffensiva equivale a sputare in faccia al soldato ucraino che sacrifica la sua vita ogni giorno", ha sostenuto Kuleba. "Raccomando a tutti i critici di stare zitti, di venire in Ucraina e di provare a liberare un centimetro quadrato da soli", ha concluso esortando gli alleati a fornire più armi, comprese quelle a lungo raggio, all'Ucraina.



