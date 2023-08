Istat, il fatturato dei servizi nel secondo trimestre -0,5%

Nel secondo trimestre dell'anno l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra, invece, un aumento su base annua del 2,8%. Lo comunica l'Istat, sottolineando che "dopo nove trimestri consecutivi di aumento, si registra un calo in termini congiunturali del fatturato dei servizi. Resta invece positiva, per il decimo trimestre consecutivo, la variazione tendenziale, seppure in marcato rallentamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA