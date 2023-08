Gb: Bbc, Grant Shapps nuovo ministro della Difesa

Il premier britannico Rishi Sunak ha scelto Grant Shapps, 54 anni, come nuovo ministro della Difesa al posto di Ben Wallace. Lo anticipa la Bbc. Shapps era finora titolare dell'Energia ed è un veterano dei governi Tory, avendo ricoperto già numerosi ruoli di ministro nell'ultimo decennio sotto David Cameron, Boris Johnson o Liz Truss (quando fu brevemente promosso alla guida degli Interni); ed essendo rimasto fuori solo con Theresa May. La scelta arriva a sorpresa rispetto alle previsioni dei giornali, che davano per favorito il 'falco' Tom Tugendhat, attuale viceministro dell'Interno, e - come Wallace - ex militare di carriera.



