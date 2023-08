Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,11%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, in attesa delle indicazioni dall'attività manifatturiera in Cina, dopo la contrazione registrata negli ultimi quattro mesi, e i dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,11%, a quota 32.368,16, con un aumento di 34 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra un livello di 146, mentre prosegue la fase di indebolimento nei confronti dell'euro a 159,70.



