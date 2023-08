Borsa: Hong Kong apre a +0,53%, Country Garden a +3,30%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo, a dispetto della crisi immobiliare e delle crescenti incertezze sulla tenuta dell'economia cinese: l'indice Hang Seng sale dello 0,53%, a 18.580,47 punti.

Positivo anche l'avvio di Country Garden (+3,30%), all'indomani della diffusione della semestrale chiusa con una perdita record di 6,72 miliardi di dollari. Il più grande sviluppatore immobiliare privato cinese ha anche messo in guardia dal rischio default nel caso in cui il deterioramento della liquidità dovesse proseguire.

L'indice Composite di Shanghai segna in avvio un calo dello 0,08% a 3.134,55 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,15% scivolando a quota 1.955,90.



