Ucraina, Mosca: distrutte 4 navi militari di Kiev nel Mar Nero

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi di aver distrutto quattro navi militari ucraine nel Mar Nero, che trasportavano un totale di 50 membri delle forze speciali di Kiev. Intorno alla mezzanotte ora locale "un aereo dell'aeronautica navale ha distrutto quattro navi militari veloci che trasportavano gruppi di sbarco delle forze operative speciali ucraine per un totale fino a 50 persone", ha detto il dicastero di Mosca su Telegram La Russia afferma anche che la sua flotta nel Mar Nero hanno respinto stanotte un attacco di droni marini vicino alla baia principale della città di Sebastopoli, in Crimea. "Le forze antisommergibili hanno completato il loro lavoro, ma per ora non ci sono informazioni precise sul numero e sulla tipologia degli obiettivi distrutti", ha scritto su Telegram il governatore locale Mikhail Razvozhayev.



