Mollicone all'ANSA, 'nuovi strumenti per il cinema'

"Il governo Meloni lavora per fornire strumenti più efficaci all'industria cinematografica e dell'audiovisivo". Lo dice all'ANSA il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone in occasione dell'apertura dell'80/a Mostra del Cinema di Venezia. Già alla vigilia del Festival, "il governo e la maggioranza hanno dato un riconoscimento concreto al mondo degli attori e degli artisti" con il varo dell'indennità di discontinuità: "un segnale importante per i lavoratori dello spettacolo e del cinema intermittenti, inclusi gli impiegati amministrativi e i tecnici. L'incremento fino a 100 milioni del Fondo Set, che finanzia il provvedimento, nella scorsa legge di bilancio è stato frutto di un lavoro parlamentare iniziato in maggioranza con un emendamento a mia prima firma e condiviso con l'opposizione col collega Orfini. Col ministro Sangiuliano e i sottosegretari Mazzi e Borgonzoni, il Parlamento si impegnerà per finanziarlo in maniera più ampia già in occasione dell'imminente sessione di bilancio" annuncia Mollicone.

E poi, "il governo e la maggioranza lavoreranno per dare completa attuazione al riordino normativo dello spettacolo, ampliando le maglie del welfare per i lavoratori dello spettacolo".

Entro la "fine dell'anno sarà rinnovato il contratto per le Fondazioni lirico sinfoniche", mentre verrà anche riformata "l'infrastruttura di sostegno delle imprese dello spettacolo dal vivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA