Gabon: il presidente Bongo invita i sostenitori a 'fare rumore'

Il presidente gabonese Ali Bongo, deposto con un colpo di Stato mercoledì, ha invitato "tutti" i suoi "amici" a "fare un po' di rumore" in un video pubblicato sui social network. Nelle immagini viene mostrato seduto su una poltrona, visibilmente preoccupato, anche se non è chiaro quando il video sia stato girato.

"Sono Ali Bongo Ondimba, presidente del Gabon", "sto inviando un messaggio a tutti i nostri amici nel mondo per dire loro di fare un po' di rumore" contro "le persone che hanno arrestato me e la mia famiglia", ha detto in inglese il presidente 64enne, che governa il Gabon da più di 14 anni ed è stato proclamato vincitore delle elezioni di sabato pochi istanti prima del golpe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA