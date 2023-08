Scioperi in Australia, il gas chiude in rialzo del 10,5%

Prezzo del gas in forte rialzo sul mercato di Amsterdam dopo che i sindacati hanno notificato a Chevron che i lavoratori degli impianti di liquefazione del gas naturale Gorgon e Wheatstone, in Australia, entreranno in sciopero il prossimo 7 settembre, in mancanza di un'intesa. I future Ttf hanno chiuso la seduta in rialzo del 10,46%, a 38,41 euro al megawattora sui timori di un'interruzione delle forniture di Gnl dei due impianti, che rappresentano circa il 5% dell'offerta globale di gas liquefatto.

I giochi non sembrano comunque chiusi: Chevron ha dichiarato che "continuerà a lavorare attraverso i processi di contrattazione ricercando risultati che siano nell'interesse sia dei dipendenti che della società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA