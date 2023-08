Oppenheimer vola al botteghino, sfiora i 9 milioni di incassi

Boom di incassi in Italia per Oppenheimer, il film di Christopher Nolan in sala dal 23 agosto: in 5 giorni di proiezioni la pellicola distribuita da Universal Pictures ha staccato oltre un milione di biglietti incassando quasi 9 milioni di euro (8.923.000).

Con poco meno di 7 milioni di euro di incassi (6.877.264) solo nel week-end, la storia del "padre" della bomba atomica ha sbaragliato la classifica del botteghino del fine settimana ed ha relegata terza sul podio la reginetta Barbie.

Il film di Nolan ha infatti superato di gran lunga l'altra new entry, La casa dei fantasmi: il film prodotto da Walt Disney Pictures e Rideback, secondo adattamento sull'attrazione dei parchi a tema di Walt Disney The Haunted Mansion, arrivato in sala da 5 giorni, ha incassato 875.177 euro.

Scende invece dal primo, della scorsa settimana, al terzo gradino del podio, Barbie: alla sesta settimana di programmazione il film diretto da Greta Gerwig ha incassato nel week-end oltre 645mila euro. Con oltre 4 milioni di spettatori in Italia, la pellicola ha però già incassato oltre 30 milioni di euro (30.229.587).

Grazie ad Oppenheimer volano anche i dati sugli incassi totali che arrivano a sfiorare quasi i 10 milioni (9.514.606): con oltre 1 milione di biglietti staccati nel fine settimana (1.226.926) la crescita rispetto allo scorso week-end è stata del 220%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA