Luna, il Giappone rinvia il lancio del suo lander

(ANSA-AFP) - TOKYO, 28 AGO - A causa del maltempo è stato rinviato il lancio della missione lunare "Moon Sniper" da parte dell'Agenzia spaziale giapponese Jaxa. Il razzo Slim doveva decollare dall'isola meridionale di Tanegashima e trasportare anche un satellite di ricerca sviluppato con la Nasa e l'Agenzia spaziale europea. Non è stata fornita una nuova data per la missione.

Il lander Slim (Smart lander for investigating moon) ha come obiettivo dimostrare sia la capacità tecnologica di fare atterraggi di precisione sul suolo lunare, sia quella di esplorare ambienti a bassa gravità, in vista delle future missioni nel Sistema Solare, a partire dall'esplorazione di Marte. (ANSA-AFP).



