Un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito. E' quanto afferma l'autorità britannica per il traffico aereo (Nats), secondo cui in seguito a problemi tecnici sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza. Secondo la Bbc molte compagnie aeree hanno avvertito i passeggeri sui ritardi che si stanno accumulando.



