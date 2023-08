Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dovrebbe volare in Russia l'8 settembre per incontrare Vladimir Putin, prima di recarsi in India per partecipare al vertice del G20 a Nuova Delhi. Lo riferisce Bloomberg citando due funzionari turchi. Sul tavolo ci sarebbe il rilancio dell'accordo sui cereali del Mar Nero che la Turchia vuole fortemente riavviare dopo l'uscita della Russia. La presidenza turca non ha voluto rilasciare commenti a Bloomberg.



