Allarme in North Carolina, uomo armato all'università

L'University of North Carolina ha lanciato un'allerta per la presenza di un "un uomo armato e pericoloso nel o vicino al campus". Lo riferiscono i media americani. La polizia dell'unoversità ha ordinato a studenti e insegnati di mettersi subito al sicuro e chiudere porte e finestre.

Il primo allarme è stato lanciato poco dopo le 13, ora locale, le 19 in Italia.

Circa un'ora dopo l'università ha chiesto su X a studenti e insegnanti di "rimanere al sicuro". I video circolati su media e social media hanno mostrato una forte presenza della polizia nel campus dell'università più importante dello Stato, dove la settimana scorsa è iniziato il semestre autunnale. Le vicine scuole di Chapel Hill-Carrboro City hanno annunciato che resteranno chiuse finché le autorità non dichiareranno lo scampato pericolo.



