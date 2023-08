L'uomo che ha ucciso tre persone sabato in un negozio Dollar General a Jacksonville, in Florida, voleva compiere una strage nel vicino campus della Edward Waters University, una piccola università afroamericana.

Lo ha detto l'istituto in una nota spiegando che il killer si è rifiutato di presentare un documento d'identità ed è stato mandato via.



