Ad Amburgo il record di persone vestite da Harry Potter

E' stato in Germania il più grande raduno di persone vestite da Harry Potter: a stabilire il nuovo record mondiale è stata sabato 26 agosto la città tedesca di Amburgo dove, davanti al municipio, si sono ritrovate 1.758 persone in rappresentanza del famoso mago della scrittrice britannica J. K. Rowling. Il primato precedente era detenuto dal 2017 dalla città australiana di Perth (997 persone travestite).

Per la manifestazione di Amburgo erano obbligatori un lungo mantello nero, occhiali rotondi e una cicatrice sulla fronte.

Tra i partecipanti c'erano un gran numero di bambini e adolescenti.



