Un uomo di 30 anni è morto in una sparatoria nel quartiere di Christiania, a Copenaghen. Cinque sono rimasti feriti, uno grave. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese, Dr. Il quartiere è stato recentemente il centro di guerre tra spacciatori. A inizio mese un gruppo di residenti ha chiuso 'la strada dei pusher', per via dell'aumento del livello di violenza legato alla vendita delle droghe.





