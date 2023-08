Tetti scoperchiati nel Milanese, tempesta d'acqua in Brianza

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto.

Le chiamate al centralino di via Messina hanno toccato quota 180. Lo rendono noto i vigili del fuoco. La zona più colpita risulta essere quella a sud ovest di Milano nei Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Corsico. Sul Ticino in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. Non si registrano feriti.

Una tempesta di pioggia, vento e fulmini si sta abbattendo in Brianza, nell'area tra Monza, Seregno e Rho. Il vento soffia fortissimo e già alcuni utenti stanno postando video e foto sui social.

C'è preoccupazione a Milano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro in seguito alle forti piogge che hanno colpito la città e che sono previste, oltre che oggi, anche domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e nella stessa giornata di lunedì.

"Le intense piogge previste preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro" ha spiegato sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli. ricordando ai cittadini che come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo c'è il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi.

E' bloccata a causa dei danni dovuti al maltempo la linea ferroviaria fra Milano e Tortona fra Locate e Certosa nel Pavese, dove, sempre a causa del maltempo, è bloccata anche la linea ferroviaria Milano-Alessandria fra Mortara e Parona Lomellina, con conseguenti ritardi anche di novanta minuti e cancellazioni.

Il violento temporale che si è abbattuto su Milano con forti raffiche di vento ha creato disagi anche alla circolazione dei tram, a causa dei rami caduti sui cavi della rete elettrica. Sono numerose, come segnala Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, sui suoi canali social le linee che deviano il loro abituale percorso o che sono sostituite da bus. Ad esempio il tram della linea 5 devia e salta alcune fermate a causa della caduta di rami sui binari, lo stesso per il tram 9, il 19 e il 33, il tram 1 non fa servizio in alcune fermate per un intervento tecnico sulla linea.

Alberi caduti e un monumento danneggiato a Vercelli per un violento nubifragio che si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città. Le raffiche fino ai 100 chilometri all'ora lesionato pesantemente un arbusto monumentale in piazza Duomo, una pianta caduta al suolo ha bloccato un sottopasso stradale che costituisce uno degli accessi al rione Isola. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiati, strade interrotte da rami e alberi crollati a terra. Un olmo siberiano, cadendo, ha decapitato la statua di Galileo Ferraris davanti alla sede dell'Università del Piemonte Orientale. Non si registrano al momento feriti.

