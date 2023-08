Sparatoria in un negozio in Florida, quattro morti

Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news.



La sparatoria è stata motivata da odio razziale ha detto la polizia in una conferenza stampa, precisando che tutte e tre le vittime sono afroamericani, la quarta persona morta è il killer che si è sparato dopo aver compiuto la carneficina. Non è stata rivelata l'identità dell'uomo che ha aperto il fuoco - aveva un fucile d'assalto e una pistola con sopra incisa una svastica - ma si sa che abitava nella zona e viveva con i genitori, quindi si presume fosse piuttosto giovane. Prima di compiere la strage ha chiamato i genitori chiedendo loro di diffondere su media e social media il suo manifesto razzista.

