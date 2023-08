Il Niger espelle quattro ambasciatori

Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha espulso gli ambasciatori di 4 Paesi: Francia, Germania, Nigeria e Stati Uniti, concedendo loro 48 ore per lasciare il Paese. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri del Niger.

Di fronte "al rifiuto dell'ambasciatore francese a Niamey di rispondere all'invito" del ministero "per un colloquio" oggi "e ad altre azioni del governo francese contrarie agli interessi del Niger", le autorità "hanno deciso di ritirare la loro approvazione al signor Sylvain Itte e di chiedergli di lasciare il territorio nigerino entro quarantotto ore", si legge nel comunicato stampa. Stesse condizioni sono state richieste agli altri tre Paesi.

Tajani sente il suo collega algerino Attaf, che si è proposto nel luogo di mediatore, e con il quale sostiene l'auspicio di una soluzione diplomatica in Niger.



