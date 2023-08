Biden aggiornato sulla ricerca dei 388 dispersi alle Hawaii

Joe Biden ha ricevuto un aggiornamento sulla situazione e le operazioni di soccorso alle Hawaii da parte della direttrice della Fema, la protezione civile americana, Deanne Criswell e da Bob Fenton, coordinatore capo della risposta federale agli incendi a Maui. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Sono ancora 388 le persone che risultano disperse dopo il disastro sulle isole e sono stati resi noti i loro nomi per facilitare le operazioni di ricerca. All'inizio della settimana, l'elenco dei dispersi in quello che è considerato l'incendio più mortale degli ultimi 100 anni negli Stati Uniti aveva superato quota mille. Attualmente il numero delle vittime è di 115 ma, secondo le autorità, si tratta di una stima per difetto. Ci vorranno mesi prima di avere il numero esatto delle persone morte nei roghi.



